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Объявлен состав сборной Беларуси по биатлону на чемпионат мира в Финляндии

26 февраля 2015 18:26
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Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону опубликовал список стреляющих лыжников, которые представят нашу страну на грядущем чемпионате мира в финском Контиолахти. Никаких сюрпризов или сенсаций он не содержит, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Женская команда, на которую мы и возлагаем основные медальные надежды, отправится в Финляндию в составе Дарьи Домрачевой, Надежды Скардино, Надежы Писаревой, Анастасии Дуборезовой и Ирины Кривко.

В соревнованиях мужчин чести Беларуси будут отстаивать Юрий Лядов, Владимир Чепелин, Александр Дорожко, Дмитрий Дюжев и Дмитрий Абашев.

Планетарный форум стартует 5-го, а закончится 15 марта.

# Чемпионат мира по биатлону

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