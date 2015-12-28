Обновленный спортивный комплекс в микрорайоне Уручье откроют в марте 2016 года

Новости Беларуси. Два бассейна, тренажерный зал, сауна и спа-салон. Обновленный спортивный комплекс в микрорайоне Уручье будет готов принять первых посетителей уже в марте 2016 года. Минчан ждет целый пакет услуг: всевозможные аквапроцедуры, занятия по фитнесу, аэробике, игры в футбол и настольный теннис.

До недавнего времени физкультурно-оздоровительный центр на Никифорова считался проблемным объектом. Реконструкция здания началась более 5 лет назад, сроки сдачи постоянно переносились. Между тем этот спортивный комплекс — один на весь микрорайон. Его открытия ждут тысячи минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Вот уже несколько лет мы ожидаем, когда наконец этот объект будет закончен. Мы с удовольствием посещали его, посещали бассейн. И надеемся, что в ближайшее время он откроется.

Плаваньем пока не занимаемся, но хотим. Хотим? Да! Хотим научиться как минимум чтобы умели плавать. Это полезно для здоровья, для спины и так далее. Поэтому ждем.

Виктор Ивановский, директор ГУ «Первомайский физкультурно-оздоровительный центр»:

Мы все очень ждем этот объект, потому что, действительно, это долгострой получился. Сейчас уже практически в завершающей стадии. Осталась работа для электриков, кое-что по сантехнике, смонтировать оборудование для бассейна и протестировать. Вот, собственно, и все.