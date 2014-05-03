Александр Лукашенко принял участие в открытии футбольной «Борисов-Арены»

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Минскую область. Глава государства 3 мая находится в Борисове. В повестке дня посещение автомобильного завода «БелДжи» и футбольного стадиона «Борисов-Арена». На месте событий работает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Сегодня Борисов стал главным поставщиком новостей. Буквально через час начнется торжественная церемония открытия нового футбольного стадиона. Событие это долгожданное для всех местных болельщиков. И это еще мягко сказано! Ожидается, что на Арене побывает и Президент Беларуси. Александр Лукашенко уже прибыл в Борисов. В рамках поездки в эти минуты глава государства посещает предприятие по сборке китайских автомобилей. Оно работает в городе уже 2,5 года. Производственная площадка арендована у завода «Автогидроусилитель». По итогам продаж новых легковых автомобилей в Беларуси в 2013 борисовский завод «БелДжи» занял 18 место. При этом в три раза больше продукции было продано в Казахстан и Россию. Примечательно, что большинство работников производства, - борисовчане. В основном, это автослесари. Мастера и технологи прошли подготовку в Китае. Как результат, инвестиционный проект «БелДжи» многие эксперты называют одним из самых успешных в столичном регионе. Президент лично протестировал возможности новых автомобилей. Испытания проводились на специальной площадке недалеко от завода. После этого глава государства посетил и производственные мощности, а также пообщался с работниками предприятия. Подробнее об этом уже в следующем выпуске, как и о главное спортивном событии, которое сегодня тоже состоится в Борисове. Финальный матч Кубка Беларуси по футболу, в котором встретятся гродненский «Неман» и солигорский «Шахтер», начнется в 7 часов вечера. Зрители уже потихоньку подтягиваются на стадион.

Болельщики:

Арена, конечно, красивая, хорошая, современная. Соответствует всем требованиям. Но таких бы Арен побольше было бы в нашей республике, в частности в городе Солигорске.

Надеемся на победу своей команды. Очень будем поддерживать и болеть за «Шахтер». Мы за свое командой ездим всюду, где она только играет - по все республике.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Еще раз напомню, что это долгожданный новый стадион, на котором футбольный клуб «БАТЭ» сможет играть в соревнованиях самого высокого уровня. В 2008 году «БАТЭ» первым из белорусских клубов пробился в групповую стадию Лиги чемпионов. Но домашний стадион в Борисове не смогу удовлетворить требования УЕФА для проведения матчей. Поэтому борисовчане были вынуждены принимать своих соперников на минском стадионе «Динамо». Без сомнений, «Борисов-Арена» станет самым настоящим украшением города. И сегодня на стадионе будет, конечно же, аншлаг. Стадион, кстати, вмещает больше 13 тысяч зрителей. Торжественная церемония открытия буквально через час. О ней подробнее в следующем выпуске.

Обновлено в 19.30

Буквально час назад в Борисове состоялось открытие нового футбольного стадиона «Борисов-Арена». Участие в нем принял и Президент Беларуси, после чего Александр Лукашенко ознакомился с возможностями новой площадки.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Совсем недавно прозвучал стартовый свисток финального матча Кубка Беларуси на новенькой «Борисов-Арене». За право обладания трофеем сражаются солигорский «Шахтер» и гродненский «Неман». На стадионе аншлаг - все 13 тысяч мест заняты. В открытии долгожданной борисовской Арены принял участие и глава государства. Первым делом Президента проинформировали о том, как шло строительство спортивного объекта. Известно, что за образец был взят проект стадиона в Мариборе. Но, конечно, не обошлось без необходимых доработок к местным условиям. Также Президент посетил детскую комнату, где болельщики могут оставить ребенка на время матча. После этого Александр Лукашенко пообщался и с футболистами. А на самом стадионе в это время полным ходом шла развлекательная программа. Еще за пару часов до появления футболистов, публику развлекали самые разные музыкальные коллективы (кричалки в ход пойдут чуть позже). Для местных жителей открытие Арены - настоящий праздник. Здесь же болельщики из Солигорска и Гродно. Многие минчане также не упустили возможность увидеть своими глазами большой футбол.

Сергей Румас, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Вы знаете, наверное, что Арена вмещает 13 тысяч зрителей. И, к сожалению, мы не смогли удовлетворить всех болельщиков - очень много оказалось тех, кто не смог купить билеты и не попал на это открытие. Наверное, для руководителя Федерации это не очень плохо, что такой ажиотаж. Это счастье, когда люди за час разметают билеты, которые поступили в продажу. Но, я надеюсь, что все те, кто не попал на открытие, смогут посетить матчи с участием «БАТЭ» и увидеть своими глазами, на сколько это комфортный, на сколько это современный стадион.

Александр Лукашенко непосредственно принял участие в открытии стадиона и выступил перед гостями новой Арены.

Александр Лукашенко:

Наш спортивный комплекс не уступает аналогичным сооружениям за рубежом. Это действительно подарок, прежде всего болельщикам, прекрасным болельщикам города Борисова и Минщины. Комплекс отвечает самым высоким стандартам европейской и мировой Федерации футбола. Он способен принимать любые европейские соревнования, вплоть до Лиги чемпионов и Лиги Европы. И уже вашей команде, если она будет играть хорошо, не придется скитаться по городам и весям, а вы будете встречать гостей и свою любимую команду в своем доме, на этом прекрасном стадионе. Именно с учетом этих требований при его возведении были использованы самые передовые строительные технологии. Однако для того, чтобы мы смогли увидеть здесь звезд мирового футбола, нашим командам необходимо значительно повысить свой профессиональный уровень. Мы строили этот стадион не только для этих целей. Помимо своей основной функции, он должен выполнять свое социальное предназначение. Здоровье белорусского народа остается одним из важнейших приоритетов нашей политики. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Здесь, в инфраструктуре стадиона, помещение для фитнес-клуба, игровая комната для детей, точки общественного питания и многое другое. На Арене созданы уникальные возможности по проведению не только спортивных, но и культурно-массовых, общественно значимых мероприятий. Приведена в порядок близлежащая парковая зона, которая, убежден, станет излюбленным местом отдыха. Да и в целом «Борисов-Арена» преобразит повседневную жизнь борисовчан и гостей Минщины. По своему эстетическому воплощению данный неординарный объект можно отнести к уникальным архитектурным творениям. И за это особая благодарность проектантам, строителям, специалистам, добросовестно трудившимся над его возведением.

Таким образом, город обзавелся чисто футбольным стадионом, на котором можно проводить игры группового этапа, плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов.