Новый логотип и изменения в составах: «Цмоки-Минск» готовятся к очередному баскетбольному сезону

Новости Беларуси. Красочная презентация баскетбольного клуба «Цмоки-Минск» в уютной атмосфере прошла 6 сентября перед стартом нового сезона. На суд зрителей был представлен новый логотип «драконов», а также дизайнерская обновленная экипировка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сцену выходили обновленные составы молодежной, женской, а также мужской основной и резервной команды. Наиболее заметные изменения произошли в рядах главной мужской дружины, которая с прицелом на Еврокубки и Лигу ВТБ пополнилась в межсезонье рядом новых легионеров.

Никита Мещеряков, игрок БК «Цмоки-Минск»:

Лето прошло не зря, со сборной поднатоскались, получали много доверия, много игрового времени, поэтому это даст свои плоды. И уже в стартовых матчах планируем, что и я, и все остальные белорусы будем себя проявлять и помогать команде. Резервная команда Ростислава Вергуна была специально создана в преддверии нового сезона для участия в чемпионате Беларуси и Балтийской лиге. Также у каждого баскетболиста «второй» мужской команды всегда будет возможность усилить основной коллектив «Цмоки-Минск» Александра Крутикова. Эмоциональная и физическая готовность клуба пока для рулевого главной мужской команды остается неопределенной.