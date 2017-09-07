Новый логотип и изменения в составах: «Цмоки-Минск» готовятся к очередному баскетбольному сезону
Новости Беларуси. Красочная презентация баскетбольного клуба «Цмоки-Минск» в уютной атмосфере прошла 6 сентября перед стартом нового сезона. На суд зрителей был представлен новый логотип «драконов», а также дизайнерская обновленная экипировка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На сцену выходили обновленные составы молодежной, женской, а также мужской основной и резервной команды. Наиболее заметные изменения произошли в рядах главной мужской дружины, которая с прицелом на Еврокубки и Лигу ВТБ пополнилась в межсезонье рядом новых легионеров.
Никита Мещеряков, игрок БК «Цмоки-Минск»:
Лето прошло не зря, со сборной поднатоскались, получали много доверия, много игрового времени, поэтому это даст свои плоды. И уже в стартовых матчах планируем, что и я, и все остальные белорусы будем себя проявлять и помогать команде.
Резервная команда Ростислава Вергуна была специально создана в преддверии нового сезона для участия в чемпионате Беларуси и Балтийской лиге. Также у каждого баскетболиста «второй» мужской команды всегда будет возможность усилить основной коллектив «Цмоки-Минск» Александра Крутикова. Эмоциональная и физическая готовность клуба пока для рулевого главной мужской команды остается неопределенной.
Александр Крутиков, главный тренер БК «Цмоки-Минск»:
Ребята, которые сейчас были в сборной, прошли полуторамесячную подготовку. Психологически, функционально и, может быть, даже эмоционально они истощены. Понятное дело, что им тяжело. Они выполнили свою задачу. Здесь основная ставка будет делаться на иностранцев, которые на данный момент в силу того, что мы стартуем уже 19 сентября, еще не до конца прошли этот этап предсоревновательной подготовки.