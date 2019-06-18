Сергей Шилович покидает БГК имени Мешкова

Новости Беларуси. Чемпион Беларуси по гандболу – БГК имени Мешкова – не будет продлевать контракт с белорусом Сергеем Шиловичем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В составе брестсчан правый полусредний шесть раз выиграл чемпионат страны и пять раз Кубок Беларуси. Дважды Шилович становился вице-чемпионом SEHA-лиги. Всего за БГК гандболист провел 250 игр, в которых забросил 690 мячей. В прошедшем сезоне Сергей Шилович был капитаном команды.