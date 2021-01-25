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НХЛ. «Нью-Джерси» победил «Айлендерс». В матче сыграл и белорусский форвард Шарангович

25 января 2021 11:50
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Новости Беларуси. В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс» – 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. «Нью-Джерси» победил «Айлендерс». В матче сыграл и белорусский форвард Шарангович-1

Белорусский форвард «дьяволов» Егор Шарангович сыграл 16 минут 24 секунды, совершил один отбор и завершил игру с показателем полезности «0».

За последние пять встреч в активе белоруса 2 балла при коэффициенте «+2».

В следующем матче «Нью-Джерси» примет «Филадельфию».

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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