НХЛ. «Нью-Джерси» победил «Айлендерс». В матче сыграл и белорусский форвард Шарангович

Новости Беларуси. В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс» – 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард «дьяволов» Егор Шарангович сыграл 16 минут 24 секунды, совершил один отбор и завершил игру с показателем полезности «0».

За последние пять встреч в активе белоруса 2 балла при коэффициенте «+2».