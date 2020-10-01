Неожиданный результат и очередная домашняя победа. Как прошли матчи чемпионата Беларуси по хоккею?
Новости Беларуси. В Экстралиге А чемпионата Беларуси по хоккею сыграны очередные матчи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Центральной встречей можно было назвать противостояние молодечненского «Динамо» и жлобинского «Металлурга», однако неожиданный результат ждал болельщиков в игре «Неман» – «Гомель».
Начало этого сезона у гродненчан не ладится, в их активе было всего три победы в восьми встречах, в то время как «Гомель» рвал всех. Единственно непокорившейся «рысям» командой оставался «Металлург». При таких раскладах победа подопечных Сергея Стася казалась неизбежной. Догадки подтверждались и в первом периоде, уже на 9-й минуте «Гомель» вел 3:0. Отличились Куцырь, Межейников и Качеловский. Во второй двадцатиминутке подопечные Пушкова смогли сократить отставание. Шайба на счету Левши. Окончательно вернуться в игру гродненцы смогли на 48-й минуте. Голкипер «рысей» пропустил курьезный гол: после броска Насыбуллина из средней зоны шайба залетела между щитков Грищенко. Немногим позже все тот же Насыбуллин реализовал большинство и перевел игру в овертайм, но победителя выявила лишь серия послематчевых бросков. 4:3 – «Неман» сильнее.
Вот результаты остальных матчей. Отметим, что «Динамо-Молодечно» в очередной раз оформило домашнюю победу. В этом сезоне команда Кольцова пока не проигрывала при родных трибунах.