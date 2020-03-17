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Чемпионат Европы по футболу перенесли на лето 2021 года

17 марта 2020 19:21
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по футболу 2020 перенесен. Это решение было принято на заседании УЕФА, которое прошло в формате большой видеоконференции с национальными федерациями футбола Старого Света, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Европы по футболу перенесли на лето 2021 года-1

Теперь Евро состоится летом 2021 года. Стала известна судьба и матча плей-офф Лиги наций УЕФА между Грузией и Беларусью. Встреча изначально должна была пройти в конце марта. Но в итоге поединок перенесен на июнь 2020 года.

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Чемпионат Европы по футболу перенесли на лето 2021 года-4

А вот чемпионат Беларуси по футболу в Высшей лиги нового сезона начнется в намеченные сроки и с допуском болельщиков на трибуны. Вместе с тем АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за ее пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности.

# Коронавирус # Фотофакт

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