Чемпионат Европы по футболу перенесли на лето 2021 года

Новости Беларуси. Чемпионат Европы по футболу 2020 перенесен. Это решение было принято на заседании УЕФА, которое прошло в формате большой видеоконференции с национальными федерациями футбола Старого Света, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теперь Евро состоится летом 2021 года. Стала известна судьба и матча плей-офф Лиги наций УЕФА между Грузией и Беларусью. Встреча изначально должна была пройти в конце марта. Но в итоге поединок перенесен на июнь 2020 года. Эдуард Венский: «Соревнования откладываются предварительно до 6 апреля»