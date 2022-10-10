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Минское «Динамо» проиграло «Торпедо» в матче КХЛ

10 октября 2022 11:17
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Минское «Динамо» потерпело поражение от нижегородского «Торпедо» в выездном матче чемпионата КХЛ. «Зубры» дважды проигрывали, дважды наверстывали, но в итоге капитулировали. Финальный счет – 2:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проиграло «Торпедо» в матче КХЛ-1

Примечательно, что после двух периодов была ничья – 2:2. Однако в заключительном отрезке белорусский клуб выглядел откровенно слабо. Минчане уступали – 2:3, сняли вратаря и дважды пропустили в пустые ворота. Далее «Динамо» ожидает еще более сложное испытание в лице питерского СКА. Поединок пройдет во вторник, 11 октября.

# Хоккей # Фотофакт

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