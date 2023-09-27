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Минский СКА победил «Машеку» во втором туре SEHA-лиги

27 сентября 2023 21:11
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Минский СКА уверенно победил «Машеку» во втором туре SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 48:30 в пользу «армейцев».

Минский СКА победил «Машеку» во втором туре SEHA-лиги-1

Матч прошел в Могилеве. Прошлогодний финалист турнира значительно превосходил соперника в классе и заслуженно праздновал викторию. Уже после первой половины гости лидировали с преимуществом в 6 очков. А во втором отрезке лишь увеличили отрыв.

В следующий раз в SEHA-лиге СКА сыграет с «Чеховскими медведями» 28 октября.

# Гандбол # Фотофакт

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