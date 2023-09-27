Минский СКА победил «Машеку» во втором туре SEHA-лиги

Минский СКА уверенно победил «Машеку» во втором туре SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 48:30 в пользу «армейцев».

Матч прошел в Могилеве. Прошлогодний финалист турнира значительно превосходил соперника в классе и заслуженно праздновал викторию. Уже после первой половины гости лидировали с преимуществом в 6 очков. А во втором отрезке лишь увеличили отрыв.

В следующий раз в SEHA-лиге СКА сыграет с «Чеховскими медведями» 28 октября.