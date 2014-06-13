Неймар стал звездой «Twitter» после матча Бразилия-Хорватия, японский судья - героем «Вконтакте»

ЧМ-2014 в Бразилии. 13 июня сборная Бразилии обыграла команду Хорватии в стартовом матче чемпионата мира со счетом 3:1 (см. видео). Победа была волевой и спорных моментов у игроков и болельщиков вызвала немало. «Вконтакте» появился шквал фотожаб, «Твиттер» разрывали посты - фанаты обсуждали ход игры, острые моменты и, самое главное, результат…

antonela @ antonela_pezo:

Фанаты Хорватии, не переживайте. Весь мир видел и знает, как это было несправедливо. Вы должны быть горды. Спасибо, ребята!

lalala ‏ @ exzecutorig:

Неймар положил 2 мяча, но лучшим игроком матча стал судья.

Дмитрий Раскольников ‏ @ DimaRaskolnikov:

Хорваты чемпионы. Японского судью на мыло. Бразильцев на штрафную игру со сборной Бурунди.

Мирас Адамбаев ‏ @ Mikalas1604:

С первого матча бразильцев за уши тянут.

Всего во время матча открытия чемпионата мира по футболу-2014 между сборными Бразилии и Хорватии пользователи написали более 12,2 миллиона сообщений а «Твиттер». На «Фейсбуке» эта цифра еще больше - 58 млн!

Самым обсуждаемым игроком стал бразильский нападающий Неймар - автор двух голов. Только за время матча форвард приобрел более 300 тыс подписчиков.

К слову, бесспорным твиттер-королем среду участников Кубка мира остается Криштиану Роналду, у которого 26,5 млн подписчиков, следом благодаря матчу Бразилия-Хорватия расположился Неймар (11 млн), третий - нападающий сборной Англии Уэйн Руни (9 млн).