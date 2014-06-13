Неймар стал звездой «Twitter» после матча Бразилия-Хорватия, японский судья - героем «Вконтакте»

ЧМ-2014 в Бразилии. 13 июня сборная Бразилии обыграла команду Хорватии в стартовом матче чемпионата мира со счетом 3:1 (см. видео). Победа была волевой и спорных моментов у игроков и болельщиков вызвала немало. «Вконтакте» появился шквал фотожаб, «Твиттер» разрывали посты - фанаты обсуждали ход игры, острые моменты и, самое главное, результат…
antonela @ antonela_pezo:
Фанаты Хорватии, не переживайте. Весь мир видел и знает, как это было несправедливо. Вы должны быть горды. Спасибо, ребята!
lalala
@exzecutorig:
Неймар положил 2 мяча, но лучшим игроком матча стал судья.
Дмитрий Раскольников
@DimaRaskolnikov:
Хорваты чемпионы. Японского судью на мыло. Бразильцев на штрафную игру со сборной Бурунди.
Мирас Адамбаев
@Mikalas1604:
С первого матча бразильцев за уши тянут.
Всего во время матча открытия чемпионата мира по футболу-2014 между сборными Бразилии и Хорватии пользователи написали более 12,2 миллиона сообщений а «Твиттер». На «Фейсбуке» эта цифра еще больше - 58 млн!
Самым обсуждаемым игроком стал бразильский нападающий Неймар - автор двух голов. Только за время матча форвард приобрел более 300 тыс подписчиков.
К слову, бесспорным твиттер-королем среду участников Кубка мира остается Криштиану Роналду, у которого 26,5 млн подписчиков, следом благодаря матчу Бразилия-Хорватия расположился Неймар (11 млн), третий - нападающий сборной Англии Уэйн Руни (9 млн).