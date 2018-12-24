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Недетские страсти. Первый турнир Shklov Ice Cup собрал будущих звёзд хоккея

24 декабря 2018 16:54
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Новости Беларуси. В Шклове решили начать добрую традицию. Накануне нового года здесь будут собирать юных хоккеистов и проводить турнир, причём международного уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало уже положено. 

Недетские страсти. Первый турнир Shklov Ice Cup собрал будущих звёзд хоккея-1

Этих детей особо настраивать не нужно. Хоккей для них – любимое увлечение и большая страсть. В первой игре между «Витебском» и жлобинским «Металлургом» со стартовой сирены началась настоящая ледовая битва.

Недетские страсти. Первый турнир Shklov Ice Cup собрал будущих звёзд хоккея-4

Атака за атакой, броски, силовые приёмы. Интрига жила до последних секунд. В итоге ничья и победителя определила послематчевая серия буллитов. Фортуна на стороне «Витебска».

Недетские страсти. Первый турнир Shklov Ice Cup собрал будущих звёзд хоккея-7

Марат Лапехо, игрок команды «Витебск»:
Мы отдавали пасы, верили в себя и выиграли.

В первом турнире Shklov Ice Cup играют четыре белорусские команды и две российские. Этим мальчишкам по семь-восемь лет, но они уже не представляют себя без спорта.

Недетские страсти. Первый турнир Shklov Ice Cup собрал будущих звёзд хоккея-10

Михаил Шинкарёв, игрок команды «Борей»:
Наша команда очень дружная. Мы хотим победить на этом турнире, и я хочу играть за сборную Беларуси.

Недетские страсти. Первый турнир Shklov Ice Cup собрал будущих звёзд хоккея-13

Роман Волынцев, игрок команды «Брянск» (Россия):
Я очень рад приехать в Беларусь. Поиграть с ребятами, посоперничать.

Недетские страсти. Первый турнир Shklov Ice Cup собрал будущих звёзд хоккея-16

Интерес к хоккею в Шклове очень высок, после того, как два года назад здесь построили ледовый, количество детей, занимающихся в секции, неуклонно растёт. И этот турнир для них – первый соревновательный опыт, который начался с уверенной победы над жодинскими ровесниками: 12-4.

Недетские страсти. Первый турнир Shklov Ice Cup собрал будущих звёзд хоккея-19

Виталий Хачатрян, директор детско–юношеской спортивной школы:
Дети занимаются с удовольствием. Сейчас даже приходят маленькие детки, хотя в хоккей можно набирать с 6 лет, приводят и в 4, и в 5 годиков родители. Интерес растёт. Не только городские дети занимаются, но и привозят из села. Поэтому будущее есть.

Недетские страсти. Первый турнир Shklov Ice Cup собрал будущих звёзд хоккея-22

За три дня турнира команды разыграют призовые места. Лучшие получат кубок и медали, остальные – стимул лучше и усерднее тренироваться.

Недетские страсти. Первый турнир Shklov Ice Cup собрал будущих звёзд хоккея-25

Юрий Прокопенко, СТВ:
Shklov Ice Cup станет традиционным, так обещают организаторы. У же в следующем году значительно расширится география. На турнир пригласят юных хоккеистов из Латвии и Украины. Больше команд, больше игр, больше праздника.

# Хоккей Беларуси # Виталий Хачатрян # Роман Волынцев # Марат Лапехо # Фотофакт

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