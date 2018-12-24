Недетские страсти. Первый турнир Shklov Ice Cup собрал будущих звёзд хоккея

Новости Беларуси. В Шклове решили начать добрую традицию. Накануне нового года здесь будут собирать юных хоккеистов и проводить турнир, причём международного уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начало уже положено.

Этих детей особо настраивать не нужно. Хоккей для них – любимое увлечение и большая страсть. В первой игре между «Витебском» и жлобинским «Металлургом» со стартовой сирены началась настоящая ледовая битва.

Атака за атакой, броски, силовые приёмы. Интрига жила до последних секунд. В итоге ничья и победителя определила послематчевая серия буллитов. Фортуна на стороне «Витебска».

Марат Лапехо, игрок команды «Витебск»:

Мы отдавали пасы, верили в себя и выиграли. В первом турнире Shklov Ice Cup играют четыре белорусские команды и две российские. Этим мальчишкам по семь-восемь лет, но они уже не представляют себя без спорта.

Михаил Шинкарёв, игрок команды «Борей»:

Наша команда очень дружная. Мы хотим победить на этом турнире, и я хочу играть за сборную Беларуси.

Роман Волынцев, игрок команды «Брянск» (Россия):

Я очень рад приехать в Беларусь. Поиграть с ребятами, посоперничать.

Интерес к хоккею в Шклове очень высок, после того, как два года назад здесь построили ледовый, количество детей, занимающихся в секции, неуклонно растёт. И этот турнир для них – первый соревновательный опыт, который начался с уверенной победы над жодинскими ровесниками: 12-4.

Виталий Хачатрян, директор детско–юношеской спортивной школы:

Дети занимаются с удовольствием. Сейчас даже приходят маленькие детки, хотя в хоккей можно набирать с 6 лет, приводят и в 4, и в 5 годиков родители. Интерес растёт. Не только городские дети занимаются, но и привозят из села. Поэтому будущее есть.

За три дня турнира команды разыграют призовые места. Лучшие получат кубок и медали, остальные – стимул лучше и усерднее тренироваться.