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«Не выдержало сердце». Уроженец Беларуси хоккеист Гимаев скончался на матче в Туле

18 марта 2017 18:42
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Новости Беларуси. В субботу вечером в Туле остановилось сердце прославленного хоккеиста. Во время матча ветеранов Сергею Гимаеву стало плохо, он покинул лед, ушел в раздевалку. Спасти мужчину не удалось.

По предварительным данным, у Сергея Гимаева оторвался тромб. Хоккеисту было 62 года.

Он родился в городе Пружаны Брестской области. Становление спортсмена проходило в школе ХК «Салават Юлаев». За свою карьеру Гимаев играл за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и петербургский СКА. В чемпионатах СССР он провел более 300 матчей, забил 45 шайб. Заслуженный тренер, многократный чемпион СССР.

«Не выдержало сердце». Уроженец Беларуси хоккеист Гимаев скончался на матче в Туле-1


Запись комментатора Губерниева в Instagram

Последние годы Сергей Наильевич работал комментатором на телевидении.

Коллеги вспоминают: Гимаев был блестящим экспертом и потрясающим человеком. «Сергей Наильевич был великим спортсменом и бесконечно добрым человеком», – таким Гимаева запомнила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«Не выдержало сердце». Уроженец Беларуси хоккеист Гимаев скончался на матче в Туле-4


Запись Канделаки в Instagram

Для профессионального сообщества новость о скоропостижной смерти великого спортсмена стала шоком.

Федерация хоккея России:
Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни.

Каким запомнили Сергея Гимаева:

# Фотофакт # Некролог # Сергей Гимаев

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