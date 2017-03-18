«Не выдержало сердце». Уроженец Беларуси хоккеист Гимаев скончался на матче в Туле

Новости Беларуси. В субботу вечером в Туле остановилось сердце прославленного хоккеиста. Во время матча ветеранов Сергею Гимаеву стало плохо, он покинул лед, ушел в раздевалку. Спасти мужчину не удалось.
По предварительным данным, у Сергея Гимаева оторвался тромб. Хоккеисту было 62 года.
Он родился в городе Пружаны Брестской области. Становление спортсмена проходило в школе ХК «Салават Юлаев». За свою карьеру Гимаев играл за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и петербургский СКА. В чемпионатах СССР он провел более 300 матчей, забил 45 шайб. Заслуженный тренер, многократный чемпион СССР.
Запись комментатора Губерниева в Instagram
Последние годы Сергей Наильевич работал комментатором на телевидении.
Коллеги вспоминают: Гимаев был блестящим экспертом и потрясающим человеком. «Сергей Наильевич был великим спортсменом и бесконечно добрым человеком», – таким Гимаева запомнила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Запись Канделаки в Instagram
Для профессионального сообщества новость о скоропостижной смерти великого спортсмена стала шоком.
Федерация хоккея России:
Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни.
Каким запомнили Сергея Гимаева: