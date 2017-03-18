«Не выдержало сердце». Уроженец Беларуси хоккеист Гимаев скончался на матче в Туле

Новости Беларуси. В субботу вечером в Туле остановилось сердце прославленного хоккеиста. Во время матча ветеранов Сергею Гимаеву стало плохо, он покинул лед, ушел в раздевалку. Спасти мужчину не удалось.

По предварительным данным, у Сергея Гимаева оторвался тромб. Хоккеисту было 62 года.

Он родился в городе Пружаны Брестской области. Становление спортсмена проходило в школе ХК «Салават Юлаев». За свою карьеру Гимаев играл за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и петербургский СКА. В чемпионатах СССР он провел более 300 матчей, забил 45 шайб. Заслуженный тренер, многократный чемпион СССР.