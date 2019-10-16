«Не думала о мести». Эмоции белорусских спортсменов, которые вернулись с I Всемирных пляжных игр

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены вернулись домой с I Всемирных пляжных игр в Катаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские спортсмены вернулись домой с I Всемирных пляжных игр в Катаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На этих соревнованиях они завоевали три награды в прыжках с трамплина на водных лыжах. Причем белорусы собрали полный комплект медалей. Золото – у Александры Данишевской, серебро – у Степана Шпака, бронза досталась Анне Стрельцовой.
Александра Данишевская, чемпионка I Всемирных пляжных игр:
Мне помогло, что я была первая, стартовала и не знала никаких результатов, и условия в финале были гораздо лучше. Просто сфокусировалась, у меня с тренером был план, что нужно делать. Не думала о мести.
Степан Шпак, серебряный призер I Всемирных пляжных игр:
Результат, конечно, оставляет желать лучшего. Результатом доволен, т. е. у нас все были очень сильные, все близко, но все сложилось. Результат тот, который должен быть на той воде в данную минуту.
I Всемирные пляжные игры проходят в Дохе.