«Не думала о мести». Эмоции белорусских спортсменов, которые вернулись с I Всемирных пляжных игр

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены вернулись домой с I Всемирных пляжных игр в Катаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На этих соревнованиях они завоевали три награды в прыжках с трамплина на водных лыжах. Причем белорусы собрали полный комплект медалей. Золото – у Александры Данишевской, серебро – у Степана Шпака, бронза досталась Анне Стрельцовой.

Александра Данишевская, чемпионка I Всемирных пляжных игр:

Мне помогло, что я была первая, стартовала и не знала никаких результатов, и условия в финале были гораздо лучше. Просто сфокусировалась, у меня с тренером был план, что нужно делать. Не думала о мести.