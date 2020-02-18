«Настроение отличное, боевое». Сборная Беларуси по баскетболу готовится к преквалификации ЧМ

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу завершает подготовку к преквалификации чемпионата мира 2023 года. В первом раунде отбора подопечные Ростислава Вергуна встретятся с представителями Кипра и Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В состав сборной прибыли все вызванные спортсмены. Костяк команды – игроки минских «Цмоков». Есть и белорусы, выступающие за границей. К команде присоединились Артем Параховский, играющий за французский «Страсбург», и Роман Рубинштейн из израильского «Хапоэля».

Артем Параховский, игрок сборной Беларуси по баскетболу:

Настроение отличное, боевое. Готовимся. Я сегодня первый день. Только прилетел со своей команды, поэтому сразу, как говорится, с корабля на бал. Меня еще все впереди ждет. Я вижу, что ребята довольны, энергичны и готовятся к бою.

Ростислав Вергун, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:

Сегодня уже привлечено очень много молодых ребят. И то, что они показывают, лично в меня вселяет оптимизм. Мне кажется, что если мы правильно выстроим этот процесс преемственности, то, как ребята-ветераны относятся к делу, какой пример они подают – я думаю, что мы на пороге чего-то нового. Хочется верить, хорошего.