Настоящий праздник хоккея! Спортсмены привезли Кубок Гагарина в Беларусь

О главном призе Континентальной хоккейной лиги. Владение им – предел мечтаний любого клуба и каждого игрока. Это альтернатива Кубку Стэнли. Честь просто прикоснуться к чаше выпадает далеко не всем. Строка в статистике хоккеиста «обладатель Кубка Гагарина» как минимум звучит гордо. На неделе трофей побывал в Беларуси, рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ. Маршрут был таков: Новополоцк – Витебск – Минск. Всюду очереди и наплыв посетителей. Привезли трофей наши чемпионы в составе магнитогорского «Металлурга» – Данила Паливко и Владислав Еременко.

Кубок Гагарина увидели не только столичные болельщики, также Еременко посетил родной Витебск. Для игрока это знаковое событие, о котором он мечтал всю хоккейную жизнь.

Владислав Еременко, защитник ХК «Металлург»:

Это очень важно. Самое сейчас весомое достижение для меня. Очень приятно разделить эту ношу приятную со всеми, кто помогал мне в развитии. Мне очень приятно, что люди поддерживают, люди смотрят, люди переживают. В свою же очередь постараюсь радовать каждого как можно чаще еще. Спасибо всем, что пришли.

Это был настоящий праздник хоккея. Спортсмен никому не отказывал в фото и автографах. При этом каждый болельщик мог сыграть в аэрохоккей, попробовать забросить настоящую шайбу в ворота, нанести фан-грим, а также поучаствовать в розыгрыше подарков.

Савелий Гурский, хоккейный болельщик:

Я узнал, что к нам привезут кубок. Я сюда пришел, увидел конкурсы. Все прошел, даже несколько раз. Занимаюсь я уже шесть лет хоккеем. Мне нравится этот вид спорта. Тренировки каждый день посещаю. Стараюсь все время, выкладываюсь.