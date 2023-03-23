«Нас просто удалили». Белорусов не допустили к чемпионату Европы по тяжёлой атлетике

Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты не выступят на чемпионате Европы – 2023, который является одним из квалификационных турниров к Олимпийским играм в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские тяжелоатлеты не выступят на чемпионате Европы – 2023, который является одним из квалификационных турниров к Олимпийским играм в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
19 марта федерация получила официальный отказ от организаторов. Напомним, что белорусы – одни из фаворитов в этом виде спорта и, безусловно, претенденты на самые высокие награды на мультифорумах.
Олег Лобан, старший тренер мужской национальной команды по тяжелой атлетике:
Финальную заявку мы на чемпионат Европы отправили, но нас уже там не было. Нас просто удалили. Поэтому мы не участвуем. Если мы говорим в контексте Олимпийских игр, чтобы вступить в борьбу за набор очков, у нас есть Гран-при в Кубе в июне и чемпионат мира в этом году.
Главным стартом в календаре наших атлетов на сегодня являются II Игры стран СНГ, которые примет летом Беларусь. Турнир по тяжелой атлетике пройдет в Гродно с 4 по 8 августа. Сейчас сборная ведет подготовку к чемпионату страны. Победители и обладатели серебряных наград получат возможность готовиться к масштабному международному турниру.
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