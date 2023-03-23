«Нас просто удалили». Белорусов не допустили к чемпионату Европы по тяжёлой атлетике

Олег Лобан, старший тренер мужской национальной команды по тяжелой атлетике:

Финальную заявку мы на чемпионат Европы отправили, но нас уже там не было. Нас просто удалили. Поэтому мы не участвуем. Если мы говорим в контексте Олимпийских игр, чтобы вступить в борьбу за набор очков, у нас есть Гран-при в Кубе в июне и чемпионат мира в этом году.