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Нападающий «Ислочи» Максим Ковалевич признан лучшим футболистом 10-го тура ЧБ

27 мая 2025 19:26
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Нападающий «Ислочи» Максим Ковалевич признан лучшим футболистом по итогам 10-го тура в высшей лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В домашнем матче против дзержинского «Арсенала» форвард хозяев вышел на поле в стартовом составе и забил два первых гола в нынешнем чемпионате Беларуси. В итоге «волки» одержали крупную победу со счетом 4:0. «Ислочь», так же как и лидер «МЛ Витебск», еще не испытывали горечи поражений в рамках турнира. «Ислочь» занимает 5-е место в турнирной таблице и в следующем туре 30 мая сыграет на выезде с брестским «Динамо».

Нападающий «Ислочи» Максим Ковалевич признан лучшим футболистом 10-го тура ЧБ-1

Полузащитник брестчан Михаил Гордейчук стал автором самого красивого гола. В матче с «Витебском» он эффектно пяткой поразил ворота соперника. Команда Александра Седнева в этом поединке была сильней – 3:1.

# Футбол Беларуси

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