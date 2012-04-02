Национальная сборная Беларуси по хоккею начала в Минске подготовку к чемпионату мира

Время наигрывать связки и обкатывать комбинации, а в распоряжении главкома сборной основных игроков раз, два, и обчелся. Правда, в понедельник ожидаются Андрей Степанов и Виталий Коваль. А вот Алексей Угаров выбыл на две-три недели, у Сергея Демагина проблемы со здоровьем. Короче, тренерскому штабу приходится идти на эксперименты и постепенно собирать команду в единое целое.

Кари Хейккиля, главный тренер сборной Беларуси:

Важно, что сейчас мы будем все на максимальном уровне. Мы можем сделать еще шаг вперед.

Проблемы – лишний повод для творчества. Хейккиля в этой ситуации ищет и находит новые лица. Дебютировали в главной команде Евгений Ногачев и Александр Сырей. Правда, последний, как и Анатолий Протасеня, успел получить тавму. Так что пришлось из «Гомеля» вызывать Александра Качана, Павла Мусиенко и Михаила Стефановича. И новички, надо сказать, не тушуются, а воюют за место под солнцем.

Андрей Скабелка, тренер сборной Беларуси:

На мой взгляд, неплохо. Ребята стараются, потерь на них нет, идет продолжение, по скорости они ни в чем не уступают. Все будет зависеть только от них.

Сам Скабелка – тоже дебютант сборной. Как тренер, конечно же. Но если главком «Гомеля» – персона весьма известная, то вот вратарь из бобруйского «Динамо-Шинника» Ян Шелепнев широкой публике почти незнаком. Но ударное выступление в «молодежке» привело его в сборную, где перед юным стражем ворот открылись новые перспективы.

Ян Шелепнев:

Тяжелее всего перестроится в скоростях. Уровень МХЛ и взрослой сборной совершенно разный. То есть небо и земля. Броски сильнее, здесь ребята видят, куда бросают. В МХЛ можно за счет позиции сыграть, а здесь нужна и позиция, и реакция.

Частично Шелепнев – находка и протеже тренера сборной по вратарям Яркко Тапола. Финн работал с ним целый сезон, и результаты теперь очевидны.

Ян Шелепнев:

Прибавил немного в выборе позиции, немного техника другая. Много нюансов.

Ближайший пункт в программе сборной – матчи Евровызова в Виллахе с командой Австрии 6 и 7 апреля, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ. Шелепнев в них сыграет вряд ли, но в остальном состав будет достаточно экспериментальным. И, тем не менее, надеемся на победу.

Андрей Скабелка, тренер сборной Беларуси:

Кто-то только закончил, кто-то закончил уже месяц назад. То есть пока ребята в разных кондициях. Думаю, что через неделю-две наберут нужные кондиции те, кто их растратил, восстановят те, кто недавно закончил. Думаю, через дней 10 все будут примерно на одном уровне.