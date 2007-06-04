Наблюдать за событиями Открытого чемпионата Франции по теннису становится все интереснее

4 июня на грунтовых кортах Парижа определились все ¼-финалисты второго в сезоне турнира Большого Шлема.

Тем временем, стартовал юниорский турнир, первый круг которого успешно преодолели все трое белорусов - Ксения Милевская, Андрей Коротченя и Владимир Игнатик. Уже сегодня, кстати, Игнатик сыграл поединок второго раунда и также праздновал победу - не устоял под напором белоруса кореец Сун Джа Чоу - 6:2, 6:3.

Продолжают поход за главным трофеем Ролан Гаррос и Максим Мирный с Йонасом Бйоркманом. Сегодня белорус и швед оспаривают выход в ¼ с южноафриканцем Джефом Коэтзи и голландцем Рожэ Вассеном.

А вот в одиночном разряде партнеру Максу Мирного заполучить путевку в четвертьфинал не удалось - он уступил испанцу Карлосу Мойе.

35-и летний Йонас Бйокман в 1/8-ой финала Ролан Гаррос играл всего раз в карьере - случилось это в 1996 году, с тех пор успехи его были поскромнее - второй круг, не далее. Так что уже сам выход в 4-ый раунд для шведа стал определенным успехом.

Другое дело - парный разряд. Вместе с Максом Мирным два последних года Йонас выигрывал главный приз Открытого чемпионата Франции. Возможность сделать хет-трик у него еще есть, а вот с мечтами о титуле в одиночке он распрощался за 2 часа и 48 минут - именно столько времени понадобилось Карлосу Мойе, чтобы обеспечить себе выход в четвертьфинал. Впрочем, шансы на победу испанца в следующем поединке маловероятно, что можно оценить высоко. В соперники ему достался король грунта - Рафаэль Надаль, отпраздновавший накануне свой 21-ый день рождения, а сегодня заставивший зачехлить ракетку обидчика нашего Максима Мирного - австралийца Лейтона Хьюита - 6:3, 1:6, 7:6.

6-ой сеяный Новак Джокович не испытал серьезных проблем в матче против испанца Фернандо Вердаско. Первые две партии сербский теннисист взял уверенно с одинаковым счетом - 6:3. Лишь в третьем сете Вердаско завязал упорную борьбу, но на тай-бреке все же уступил. Пропуск в полуфинал Джокович оспорит с россиянином Игорем Андреевым, который оставил не у дел киприота Маркоса Багдатиса - 2:6, 6:1, 6:3, 6:4.

Еще две пары четвертьфиналистов определись накануне. Роджер Федерер сыграет с Томми Робредо, а Николай Давыденко с Гильермо Каньясом.

У женщин все участницы ¼-ой стали известны в воскресенье.

Жюстин Энен оспорит выход в полуфинал с Сереной Уильямс, Елена Янкович с Николь Вайдишовой. Светлана Кузнецова будет соперничать с Аной Иванович, и, наконец, еще один четвертьфинал станет чисто российским - Мария Шарапова против Анны Чакветадзе.