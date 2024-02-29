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Белорусы завоевали 6 золотых медалей на Гран-при «Алтын Мерген» по пулевой стрельбе

29 февраля 2024 13:47
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26 медалей завоевали белорусы на международных соревнованиях по пулевой стрельбе Гран-при «Алтын Мерген», которые завершились в Шымкенте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали 6 золотых медалей на Гран-при «Алтын Мерген» по пулевой стрельбе-1

В заключительный день соревнований копилка нашей команды пополнилась двумя наградами. Александре Петровой и Владиславу Демешу не было равных в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар. Второй результат показали Надежда Леоновец и Иван Казак. По итогам старта отечественные стрелки завоевали 6 золотых, а также по 10 серебряных и бронзовых наград.

# Спортивные соревнования

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