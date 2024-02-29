Белорусы завоевали 6 золотых медалей на Гран-при «Алтын Мерген» по пулевой стрельбе

26 медалей завоевали белорусы на международных соревнованиях по пулевой стрельбе Гран-при «Алтын Мерген», которые завершились в Шымкенте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день соревнований копилка нашей команды пополнилась двумя наградами. Александре Петровой и Владиславу Демешу не было равных в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар. Второй результат показали Надежда Леоновец и Иван Казак. По итогам старта отечественные стрелки завоевали 6 золотых, а также по 10 серебряных и бронзовых наград.