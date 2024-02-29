Гол минского динамовца Сэма Энаса попал в подборку лучших взятий ворот февраля

Нападающий «зубров» сначала эффектно разобрался с защитником, а следом и с вратарем «Спартака». Эта шайба занимает четвертое место в топ-10 голов месяца. Тогда минчане праздновали убедительную победу со счетом 4:2.

Напомним, уже 2 марта наши парни проведут первый матч в плей-офф Кубка Гагарина. Соперник – «Динамо» из Москвы.