Красивейший гол минского динамовца Сэма Энаса попал в подборку лучших взятий ворот февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Красивейший гол минского динамовца Сэма Энаса попал в подборку лучших взятий ворот февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Нападающий «зубров» сначала эффектно разобрался с защитником, а следом и с вратарем «Спартака». Эта шайба занимает четвертое место в топ-10 голов месяца. Тогда минчане праздновали убедительную победу со счетом 4:2.
Напомним, уже 2 марта наши парни проведут первый матч в плей-офф Кубка Гагарина. Соперник – «Динамо» из Москвы.