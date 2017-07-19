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На пути к пражской «Славии» БАТЭ одолел армянский «Алашкерт» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов

19 июля 2017 06:52
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Новости Беларуси. БАТЭ продолжает выступление в футбольной Лиге чемпионов. 18 июля в ответном матче второго квалификационного раунда команда под управлением Александра Ермаковича в Ереване нанесла поражение армянскому клубу «Алашкерт» – 3:1.

На пути к пражской «Славии» БАТЭ одолел армянский «Алашкерт» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов-1

Борисовчане пропустили первыми, однако еще в первом тайме провели два мяча в ответ (голевой дубль на счету Гордейчука). А во второй половине итог подвел Володько.

БАТЭ идет дальше и в третьем квалификационном раунде встретится с чешской «Славией».

# Футбол Беларуси

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