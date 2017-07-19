Чемпионат Европы по современному пятиборью в Минске: в первый день Беларусь взяла бронзу

Новости Беларуси. 18 июля в Беларуси взял старт чемпионат Европы по пятиборью. Уже первый день этих соревнований принес медаль в копилку нашей сборной – бронзовую. Серебро – у россиянок, золото выиграли представительницы Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За титул чемпионок Европы в женской эстафете боролись 9 дуэтов. Беларусь представяли Екатерина Орел и Татьяна Халдоба. Причем Катя целый год востанавливалась после травмы ноги, и минский старт стал ее первым выходом в большой свет. После плавания – стартового вида – лидерство захватила команда Ирландии. Наши были четвертыми, в фехтовании беларуски и вовсе оказались на пятом месте. Однако самый непредсказуемый вид – конкур – вывел хозяек в лидеры. Осталось за кадром падение Кати с лошади на разминке и старая травма, которая тут же дала о себе знать.

Екатерина Орел, бронзовый призер чемпионата Европы по современному пятиборью в эстафетной гонке:

Как всё произошло: я упала, у меня болела нога, но надо было выступать. Сниматься, подводить команду уже нельзя было. В любом случае надо было бежать. Сейчас нога не болит.

Последний вид – комби – куда входит бег и стрельба, наши девушки начали со второй позиции, следом за росиянками. Несмотря на боль, Орел бежала дастаточно быстро, а вот стрельба была на грани фола. Эстафетную палочку и третью позицию приняла от подруги Татьяна Холдоба, которую и сохранила до финиша. Таня продемонстрировав блестящую стрельбу.

Татьяна Халдоба, бронзовый призер чемпионата Европы по современному пятиборью в эстафетной гонке:

Стрельба у меня хорошая, стабильная. Я была настроена. Катя сделала задел, я старалась удержать это.

Вальдемар Дариуш де Макай, главный тренер национальной команды Беларуси по современному пятиборью:

Германки были сильные. Третье место – хорошо. Думаю, что это не последняя медаль.