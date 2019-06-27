«Для нас это возможность заявить о студенческом спорте». 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе

Новости Беларуси. Ни дня без спорта. 45 белорусских студентов выступят на Универсиаде в Неаполе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония проводов 27 июня прошла в минской городской ратуше. Капитану нашей команды дискоболу Виктору Трусу передали флаг, который он пронесет на церемонии открытия форума вместе с атлетами из 120 стран мира.

В Италии наши спортсмены будут соревноваться в восьми видах: художественной и спортивной гимнастике, легкой атлетике, плавании, фехтовании, дзюдо, теннисе и тхэквондо. Многие из тех, кто вскоре отправится в Италию, только что боролись за награды на II Европейских играх.

Виктория Новикова, победительница Европейских университетских игр 2018:

Буквально позавчера мы закончили свою борьбу. Поэтому я еще не растеряла форму. 2 июля мы уже вылетаем в Неаполь. Я себя хорошо чувствую, в хорошей форме и готова побеждать.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Это возможность представить нашу страну. Потому что универсиадное движение очень сильно развито. Недавно в России завершилась зимняя Универсиада. Там наша команда тоже принимала участие. Вы видели, какой высокий был уровень и какая была высокая конкуренция. Для нас это возможность заявить о студенческом спорте.