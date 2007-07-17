На парусах к золотой медали!

Белорусы завоевали три олимпийские путевки на Чемпионате мира по парусному спорту в Португалии. Это выдающийся результат. Впервые в истории белорусского парусного спорта в активе нашей команды появилась чемпионка мира. Татьяна Дроздовская сегодня вернулась в Минск. На тренировочной базе "золотую" героиню встречали молодые яхтсмены, друзья и, конечно, родные - мама, брат и сын Коля.



Сейчас Татьяне придется, как минимум, отстаивать свой чемпионский титул, доказывая всему парусному миру, что эта победа не была случайной. Спортсменку ждет напряженный соревновательный график.