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На парусах к золотой медали!

17 июля 2007 10:35
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Белорусы завоевали три олимпийские путевки на Чемпионате мира по парусному спорту в Португалии. Это выдающийся результат. Впервые в истории белорусского парусного спорта в активе нашей команды появилась чемпионка мира. Татьяна Дроздовская сегодня вернулась в Минск. На тренировочной базе "золотую" героиню встречали молодые яхтсмены, друзья и, конечно, родные - мама, брат и сын Коля.

Сейчас Татьяне придется, как минимум, отстаивать свой чемпионский титул, доказывая всему парусному миру, что эта победа не была случайной. Спортсменку ждет напряженный соревновательный график.

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