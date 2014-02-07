На Олимпиаде белорусы выступят в пяти видах олимпийской программы: биатлоне, фристайле, лыжах, горных лыжах и шорт-треке

Новости России. Меньше суток остается до старта XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Церемония открытия начнется 7 февраля в 19:14 по белорусскому времени.

Планируется, что участие в ней примет и президент Беларуси. Александр Лукашенко посетит церемонию по приглашению своего российского коллеги.

Наши спортсмены на нынешнем спортивном форуме выступят в пяти видах олимпийской программы: биатлоне, фристайле, лыжах, горных лыжах и шорт-треке.

Приветствие членам белорусской делегации на 22 зимних играх в Сочи направил президент. Александр Лукашенко отметил, что ожидает от наших спортсменов успешных выступлений на олимпийских состязаниях.

Прошло 20 лет с тех пор, как Беларусь впервые была представлена самостоятельной командой на зимних играх в норвежском Лиллехаммере, где наши спортсмены завоевали две серебряные медали, открыв счет олимпийским наградам.

Некоторые спортсмены уже успели опробовать олимпийские объекты в квалификационных соревнованиях. Первыми перед зрителями предстали сноубордисты. Трасса в экстрим-парке «Роза-Хутор» вызывала много нареканий. Из-за этого от участия в дисциплине слоуп/стайл отказался двукратный олимпийский чемпион американец Шон Уайт. Тем не менее, все стартовавшие 6 февраля спортсмены добрались до финиша.

Соревновательную эстафету приняли женщины-фристайлистки. Первый квалификационный раунд в могуле преодолели 10 спортсменок из 30. Но больше других удивила 15-летняя француженка Перрине Лафонт, финишировавшая с пятым результатом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».