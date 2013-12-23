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Во время ЧМ-2014 по хоккею будут организованы однодневные туры из Гомеля в Минск

23 декабря 2013 11:21
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Новости Беларуси. Гомель готовится к приему гостей чемпионата мира по хоккею. В преддверие спортивного первенства транспортной инфраструктуре особое внимание. Так на вокзалах вскоре появятся специальные инфо-стенды, где зарубежные гости смогут узнать всю необходимую информацию: расписание игр чемпионата, график движения поездов и автобусов, адреса гостиниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не забыли и о жителях области. В дни мирового первенства будут организовывать однодневные туры в столицу. На комфортабельном автобусе всех желающих привезут посмотреть на ледовые баталии, а после отвезут домой.

Работы сейчас идут и в аэропорту «Гомель». В частности, закуплено оборудование для обеспечения безопасности пассажиров, а вскоре появятся дополнительные пункты питания и обмена валюты.

# Чемпионат мира по хоккею

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