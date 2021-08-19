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На международном турнире по боксу в Грозном белорусы завоевали 7 наград

19 августа 2021 14:16
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Новости Беларуси. На международном турнире по боксу в Грозном, где принимали участие 17 стран, белорусы завоевали семь наград: золото, серебро и пять бронзовых медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На международном турнире по боксу в Грозном белорусы завоевали 7 наград-1

В заключительный день в финале весовой категории до 52 килограммов наш Денис Солоцких праздновал победу, в весе до 60 килограммов Артур Туниев взял серебро. 20 августа белорусские боксеры вернутся на родину.

# Мировой бокс # Денис Солоцких # Артур Туниев # Фотофакт

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