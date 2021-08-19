На международном турнире по боксу в Грозном белорусы завоевали 7 наград

Новости Беларуси. На международном турнире по боксу в Грозном, где принимали участие 17 стран, белорусы завоевали семь наград: золото, серебро и пять бронзовых медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На международном турнире по боксу в Грозном, где принимали участие 17 стран, белорусы завоевали семь наград: золото, серебро и пять бронзовых медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В заключительный день в финале весовой категории до 52 килограммов наш Денис Солоцких праздновал победу, в весе до 60 килограммов Артур Туниев взял серебро. 20 августа белорусские боксеры вернутся на родину.