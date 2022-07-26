На «Играх Дружбы» белорусский дуэт Молчан/Сонин в синхронных прыжках в воду занял 2-е место

В Казани продолжается первый этап «Игр Дружбы». 26 июля в борьбу за медали вступили прыгуны в воду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый же соревновательный день принес белорусам серебряную награду. Александр Молчан и Владислав Сонин в синхронных прыжках с трехметрового трамплина заняли второе место. Наши ребята набрали 360,36 балла. Победителями в этой дисциплине стали россияне Егор Лапин и Илья Молчанов.