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На «Играх Дружбы» белорусский дуэт Молчан/Сонин в синхронных прыжках в воду занял 2-е место

26 июля 2022 20:28
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В Казани продолжается первый этап «Игр Дружбы». 26 июля в борьбу за медали вступили прыгуны в воду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

На «Играх Дружбы» белорусский дуэт Молчан/Сонин в синхронных прыжках в воду занял 2-е место-1

Первый же соревновательный день принес белорусам серебряную награду. Александр Молчан и Владислав Сонин в синхронных прыжках с трехметрового трамплина заняли второе место. Наши ребята набрали 360,36 балла. Победителями в этой дисциплине стали россияне Егор Лапин и Илья Молчанов.

# Спортивные соревнования # Александр Молчан # Владислав Сонин # Егор Лапин # Илья Молчанов # Фотофакт

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