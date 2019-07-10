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Татьяна Холодович завоевала серебро в метании копья на турнире в Швейцарии

10 июля 2019 11:56
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Новости Беларуси. Белорусская копьеметательница Татьяна Холодович успешно выступила на турнире в Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Татьяна Холодович завоевала серебро в метании копья на турнире в Швейцарии-1

В третьей попытке она показала результат 65 м 58 см и долгое время лидировала в промежуточном протоколе. Драматичным получился шестой выход в сектор.

Австралийка Келси-Ли Барбер послала свой снаряд 67 м 70 см. Удачной была и заключительная попытка Холодович – на 66 м 18 см. В итоге белоруска заняла вторую ступень пьедестала почета.

Татьяна Холодович завоевала серебро в метании копья на турнире в Швейцарии-4

Татьяна Холодович завоевала серебро в метании копья на турнире в Швейцарии-6

# Метание # Татьяна Холодович # Фотофакт

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