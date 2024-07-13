На этапе Кубка вызова по художественной гимнастике Алина Горносько в многоборье заняла 5 место

На втором этапе Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в Румынии, белоруска Алина Горносько в многоборье заняла пятое место, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
На втором этапе Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в Румынии, белоруска Алина Горносько в многоборье заняла пятое место, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Анастасия Салос расположилась на 19-й позиции. Завтра, 14 июля, состоятся финалы в отдельных упражнениях. Алина Горносько поборется за награды в композициях с обручем и лентой.