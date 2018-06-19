На ЧМ-2018 Япония сенсационно обыграла Колумбию

Новости мира. На Чемпионате мира по футболу стартовали команды группы Н: на «Мордовия арене» в Саранске за первые очки на мундиале сражались сборные Колумбии и Японии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пока в истории встреч этих команд «кофейщики» ни разу не проигрывали, однако японцы попытались это изменить. Итоговый счет встречи 2:1 в пользу Японии. На третьей минуте матча красную карточку получил колумбийский футболист Карлос Санчес. Поэтому почти всю игру команда провела вдесятером.