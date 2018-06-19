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На ЧМ-2018 Япония сенсационно обыграла Колумбию

19 июня 2018 15:41
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Новости мира. На Чемпионате мира по футболу стартовали команды группы Н: на «Мордовия арене» в Саранске за первые очки на мундиале сражались сборные Колумбии и Японии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

На ЧМ-2018 Япония сенсационно обыграла Колумбию-1

Пока в истории встреч этих команд «кофейщики» ни разу не проигрывали, однако японцы попытались это изменить. Итоговый счет встречи 2:1 в пользу Японии. На третьей минуте матча красную карточку получил колумбийский футболист Карлос Санчес. Поэтому почти всю игру команда провела вдесятером.

На ЧМ-2018 Япония сенсационно обыграла Колумбию-4

Пройдут еще два матча: Польша и Сенегал. Вторые матчи на мундиале проведут сборные Египта и хозяева чемпионата. 18 июня, впервые за 60 лет, шведы победили в первом матче на чемпионата мира: пенальти в ворота корейцев реализовал капитан команды Андреас Гранквист. Англия ожидаемо, хоть и не без труда одолела Тунис, а Бельгия разгромила Панаму: 3:0.

# Чемпионат мира по футболу

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