На ЧМ-2018 Япония сенсационно обыграла Колумбию

Новости мира. На Чемпионате мира по футболу стартовали команды группы Н: на «Мордовия арене» в Саранске за первые очки на мундиале сражались сборные Колумбии и Японии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости мира. На Чемпионате мира по футболу стартовали команды группы Н: на «Мордовия арене» в Саранске за первые очки на мундиале сражались сборные Колумбии и Японии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Пока в истории встреч этих команд «кофейщики» ни разу не проигрывали, однако японцы попытались это изменить. Итоговый счет встречи 2:1 в пользу Японии. На третьей минуте матча красную карточку получил колумбийский футболист Карлос Санчес. Поэтому почти всю игру команда провела вдесятером.
Пройдут еще два матча: Польша и Сенегал. Вторые матчи на мундиале проведут сборные Египта и хозяева чемпионата. 18 июня, впервые за 60 лет, шведы победили в первом матче на чемпионата мира: пенальти в ворота корейцев реализовал капитан команды Андреас Гранквист. Англия ожидаемо, хоть и не без труда одолела Тунис, а Бельгия разгромила Панаму: 3:0.