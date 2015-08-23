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На ЧМ-2015 по гребле женские экипажи завоевали две золотые медали 23 августа

23 августа 2015 18:13
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Новости Италии. Триумф белорусов на чемпионате мира по гребле. Сегодня, 23 августа, экипаж женской байдарки-двойки в составе Маргариты Махнёвой и Марины Литвинчук завоевал «золото» на дистанции 200 метров. 

Менее часа назад победу одержал и экипаж женской байдарки-четверки, выступавший в олимпийской дисциплине – на дистанции 500 метров.

С успехом спортсменок поздравил президент Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:
Молодцы! Восхищен вашим очередным ярким спортивным достижением на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Милане. Проявив колоссальную волю к победе, белорусская команда в тяжелой и упорной борьбе завоевала награды мирового первенства, в том числе 4 медали высшей пробы. Сегодня вами гордится вся страна.

Особую благодарность Президент выразил коллективу тренеров и специалистов команды, которые помогали идти к этому успеху.

Соревнования в Милане продолжаются. В общем медальном зачёте   мирового форума белорусская сборная находится на 2 месте. 

Соревнования продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Гребля

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