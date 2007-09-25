На Чемпионате мира по тяжелой атлетике разыгран комплект медалей у женщин

Помимо состязаний у мужчин в весовой категории до 105 килограммов, которые завершились победой 19-летнего белорусского штангиста Андрея Арямнова и 7-м местом Михаила Авдеева, на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Таиланде 25 сентября был разыгран комплект медалей и у женщин - в весе до 75 килограммов. Здесь также выступали две белоруски. Они впрочем, остались далеки от медальных позиций. Ирина Кулеша по сумме заняла 9-ое место, а Наталья Иваненко замкнула "двадцатку". Завтра на мировом форуме завершатся состязания тяжеловесов. Беларусь будет представлена в женской весовой свыше 75 килограммов. За награды поспорит Екатерина Шкуратова.