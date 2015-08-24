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На чемпионате мира по гребле 23 августа белорусы выиграли семь медалей, в том числе три «золота»

24 августа 2015 18:06
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Новости Италии. Семь наград, из которых три – золотые. Именно так выглядит воскресный медальный багаж белорусских гребцов на чемпионате мира в итальянском Милане. Свои могучие руки к завоеванию всех наград высшей пробы приложила Марина Литвинчук. Сперва она вместе с Маргаритой Махневой не знала равных в заезде байдарок-двоек на 200 метров. Чуть позже в составе байдарки-четверки, куда также вошли Надежда Лепешко и Ольга Худенко, первенствовала на дистанции в полкилометра.

Наконец, третье «золото» дня досталось Марине в заезде одиночек на пять тысяч метров. Свои поздравления в адрес победителей планетарного форума направил президент Беларуси.

Помимо «золота» гребной канал Милана накануне порадовал нас «серебром» Глеба Солодухи и Дениса Махлая, выступающих в каноэ-двойке, «бронзой» каноистов-одиночек Камилы Бобр и Максима Петрова, а также «бронзой» байдарочника Олега Юрени, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Гребля

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