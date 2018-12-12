«Мы собрали сильнейший состав». Главный тренер хоккейной сборной Беларуси накануне турнира MECA Hockey Games

Новости Беларуси. Сборная Беларуси продолжает подготовку к турниру MECA Hockey Games, который пройдет в Норвегии с 13 по 15 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заявке нашей национальной команды – 25 хоккеистов. Было на одного больше, однако защитник «Динамо» Дмитрий Знахаренко получил травму в игре с «Витязем». Обратим внимание на появление в стане сборной недавних отказников защитника Ильи Шинкевича и нападающего Владислава Кодолы. После долгого отсутствия вернулся также лучший бомбардир экстралиги Михаил Стефанович.

Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Три игры подряд играем, хотим проверить хоккеистов и дать возможность всем сыграть. Также хотим посмотреть на соперников, потому что по стилю и игре немножко разные, что в чемпионате республики, что в этом. Домашний турнир показал, что нам нужно немного перестраивать игру. Акцент, конечно, на скорость, командное взаимодействие. Я думаю, что мы собрали сильнейший состав республики. Ребята уже на играх, нужно смотреть на перспективу вперед. Сильная сторона – должен быть коллектив и командный дух.