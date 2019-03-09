«Мы можем побороться за медали в синхронных прыжках». Первенство Беларуси по прыжкам в воду прошло в Минске

Новости Беларуси. Четыре дня без остановки. Первенство страны по прыжкам в воду прошло в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Судьи и специалисты оценивали ближайший резерв в этом виде спорта. Участникам турнира от 15 до 17 лет. Их прыжкам еще не всегда хватает стабильности, но ребята продемонстрировали хорошую спортивную подготовку. Более 40 юных атлетов разыграли медали в восьми видах.

9 марта, в заключительный день состязаний, лучших определяли в синхронных прыжках. Конкуренция здесь не такая высокая, как в личных состязаниях, но именно на этот вид специалисты возлагают медальные надежды в преддверии скорого юниорского чемпионата Европы.