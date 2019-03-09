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«Мы можем побороться за медали в синхронных прыжках». Первенство Беларуси по прыжкам в воду прошло в Минске

09 марта 2019 17:15
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Новости Беларуси. Четыре дня без остановки. Первенство страны по прыжкам в воду прошло в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Судьи и специалисты оценивали ближайший резерв в этом виде спорта.

Участникам турнира от 15 до 17 лет. Их прыжкам еще не всегда хватает стабильности, но ребята продемонстрировали хорошую спортивную подготовку. Более 40 юных атлетов разыграли медали в восьми видах.

«Мы можем побороться за медали в синхронных прыжках». Первенство Беларуси по прыжкам в воду прошло в Минске-1

«Мы можем побороться за медали в синхронных прыжках». Первенство Беларуси по прыжкам в воду прошло в Минске-3

9 марта, в заключительный день состязаний, лучших определяли в синхронных прыжках. Конкуренция здесь не такая высокая, как в личных состязаниях, но именно на этот вид специалисты возлагают медальные надежды в преддверии скорого юниорского чемпионата Европы.

«Мы можем побороться за медали в синхронных прыжках». Первенство Беларуси по прыжкам в воду прошло в Минске-6

Дарья Полянская, главный судья соревнований:
И на Европе, и на международных соревнованиях синхронных пар не всегда так много, как в личных. Конечно, порадовали. Очень высокий уровень у нашей старшей пары – Саврицкого и Молчана.

Мы отлично готовы. Я думаю, что мы можем побороться за медали в синхронных прыжках, в личных – с 3-метрового трамплина.

Юниорский чемпионат Европы по прыжкам в воду пройдет в Казани в конце июня.

«Мы можем побороться за медали в синхронных прыжках». Первенство Беларуси по прыжкам в воду прошло в Минске-9

«Мы можем побороться за медали в синхронных прыжках». Первенство Беларуси по прыжкам в воду прошло в Минске-11

# Прыжки # Дарья Полянская # Фотофакт

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