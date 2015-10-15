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Мужская команда «Минск» защитила титул чемпиона Беларуси по хоккею на траве

15 октября 2015 17:59
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Новости Беларуси. Мужская команда «Минск» защитила титул чемпиона Беларуси по хоккею на траве, обыграв на стадионе в столичном парке Горького брестский «Строитель». Решающая встреча в заключительном общем туре чемпионата Беларуси между минчанами и брестчанами завершилась со счетом 2:1. «Горожанам» удалось отстоять титул чемпиона, который «Минск» выиграл впервые в 2014 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Екименко, исполнительный директор ХК «Минск»:
Очень рад, что сегодня впервые за всю историю белорусского хоккея минский клуб (как мужская, так и женская команда) стал чемпионом Республики Беларусь. Поэтому то, что сегодня есть такой результат, сегодня костяк национальных сборных (как мужской, так и женской) – это костяк нашего клуба.

# Хоккей Беларуси # Александр Екименко

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