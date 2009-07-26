Молодёжный чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет выиграла сборная Англии

Напомним, турнир проходил на стадионах Минска, Молодечно и Борисова с 13 по 25 июля.

В матче за золотые медали, состоявшемся 25 июля на городском стадионе Борисова, сборная Англии взяла верх над сверстницами из Швеции – 2:0 (Дугган, 33, Ноббс, 37).

По ходу турнира англичанки не потерпели ни одного поражения. На предварительной стадии они взяли верх над Исландией – 4:0, Швецией – 3:0 и сыграли вничью с Норвегией – 0:0. А в полуфинале британки разгромили Швейцарию – 3:0. Чемпионки Европы стали единственной командой, которая не пропустила ни одного гола, завершив турнир с общей разницей забитых и пропущенных мячей 12-0.

Напомним, что юные белорусские футболистки заняли последнее (8-е) место среди участников чемпионата Европы, проиграв на предварительной стадии все матчи – Швейцарии (1:4), Франции (0:3) и Германии (0:9).