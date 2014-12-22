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Молодежная сборная Беларуси по хоккею – победитель чемпионата мира в группе «А» – вернулась в Минск

22 декабря 2014 10:51
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Новости Беларуси. В Минск вернулась молодежная сборная Беларуси по хоккею, которая сенсационно стала победителем чемпионата мира в группе «А». Триумфаторов турнира накануне вечером встречали громкими овациями.

Благодаря феноменальному успеху наши хоккеисты после семилетнего перерыва выступят в элитном дивизионе молодежного чемпионата 2016 года, который пройдет в Хельсинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Перепехин, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Почувствовали, что наконец-то сделали. Не только для себя, но и для страны, для будущего поколения, для ребят, которые имеют возможность играть в группе А. Все-таки это другой уровень, другой опыт для них. Я думаю, что это даст толчок к развитию детского хоккея в нашей стране. Давно не были в элите. Это праздник.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Павел Перепехин

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