МОК объявил новую дату Олимпиады в Токио
Новости мира. Как и предполагалось, Игры четырёхлетия начнутся 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение было принято после телефонной конференции, в которой приняли участие глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, представители оргкомитета, мэрии Токио и японского правительства.
Таким образом, состязания смещаются ровно на 1 год. Соответственно, всё ранее составленное расписание не претерпит каких-либо изменений. Сейчас международные федерации должны определиться с новыми сроками квалификационных турниров.
Однако объявлено, что те спортсмены, у которых уже есть допуск для участия в Олимпиаде, новый отбор проходить не будут. В активе белорусов – на данный момент около 70 лицензий.