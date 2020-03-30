МОК объявил новую дату Олимпиады в Токио

Новости мира. Как и предполагалось, Игры четырёхлетия начнутся 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение было принято после телефонной конференции, в которой приняли участие глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, представители оргкомитета, мэрии Токио и японского правительства.