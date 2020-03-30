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МОК объявил новую дату Олимпиады в Токио

30 марта 2020 13:50
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Новости мира. Как и предполагалось, Игры четырёхлетия начнутся 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Такое решение было принято после телефонной конференции, в которой приняли участие глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, представители оргкомитета, мэрии Токио и японского правительства. 

МОК объявил новую дату Олимпиады в Токио-1



Таким образом, состязания смещаются ровно на 1 год. Соответственно, всё ранее составленное расписание не претерпит каких-либо изменений. Сейчас международные федерации должны определиться с новыми сроками квалификационных турниров.

Однако объявлено, что те спортсмены, у которых уже есть допуск для участия в Олимпиаде, новый отбор проходить не будут. В активе белорусов – на данный момент около 70 лицензий.

МОК объявил новую дату Олимпиады в Токио-4

# Олимпиада 2020 # Томас Бах # Фотофакт

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