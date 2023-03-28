Сборная Беларуси сыграет с Румынией в отборочном матче на Евро-2024

Национальная футбольная сборная Беларуси 28 марта проведет второй матч квалификационного турнира чемпионата Европы-2024, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Соперник нашей дружины – команда Румынии. Эта игра будет 7-й в истории взаимоотношений национальных сборных. Примечательно, что дружина Беларуси еще ни разу не обыгрывала команду Румынии. Статистика в пользу наших оппонентов – 4 победы и 2 ничьи.

Георгий Кондратьев, главный тренер футбольной сборной Беларуси:

В конце концов футбол – это всего лишь спорт. Зацикливаться на поражении неправильно. Проиграли, забыли, готовимся к следующим играм. Так что ребята нормально настроены.