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Глава МОК рассказал о допуске белорусов и россиян к международным соревнованиям

28 марта 2023 17:27
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Сегодня, 28 марта, прошла пресс-конференция. Темой стали итоги заседания исполкома Международного олимпийского комитета. С обращением выступил президент данной организации Томас Бах.

В своей речи мужчина сакцентировал внимание, смогут ли участвовать представители Беларуси и России на международных состязаниях, пишет ТАСС.

Глава МОК рассказал о допуске белорусов и россиян к международным соревнованиям-1

Фото: pixabay.com

«Организации должны сами определять, кому из спортсменов выступать на международных соревнованиях. Эти решения должны приниматься на спортивных, а не политических основаниях», – подчеркнул Томас Бах.

Напомним, что в феврале 2022 года МОК ограничил участие белорусских и российских спортсменов в международных состязаниях из-за специальной военной операции.

Но в январе организация решила изменить правила. Было заявлено, что представители России и Беларуси не должны поддерживать войну в Украине, тогда они смогут выступать в нейтральном статусе.

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# Спортивные соревнования # Фотофакт

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