Минспорта о выступлении белорусов на ЧМ по лёгкой атлетике: рассчитываем на успех на Олимпиаде

Новости Беларуси. Без медалей, но с большой перспективой в будущее. 8 октября были подведены итоги выступления сборной Беларуси по лёгкой атлетике на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир завершился недавно в Дохе. Наша команда была одной из самых молодых на этом мировом форуме. А некоторым белорусским атлетам не хватило буквально самой малости, чтобы оказаться на пьедестале почёта. Отмечаем четвертое место Максима Недосекова в прыжках в высоту. Пятой стала Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках в длину. Эту же позицию заняла и Ольга Мазурёнок в марафоне. Шестыми стали Татьяна Холодович и Алёна Дубицкая.

Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Беларуси:

Наша команда была, пожалуй, самая молодая из всех участников, и наши молодые спортсмены там выступили в общем неплохо. При том, что медалей мы не завоевали, но мы были близки. Мы завоевали достаточное количество зачетных очков. Настроение у всех остается боевое. Они все сказали: «Нас ругают, нас критикуют, но мы будем злее. И мы будем стараться доказать, что мы достойно представим страну на Олимпийских играх, и рассчитываем на успех на следующей Олимпиаде».

Теперь главная цель для белорусских атлетов будет успешное выступление на чемпионате Европы, а также на Олимпийских играх в Токио.