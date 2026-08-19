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ХК «Динамо-Шинник» победно стартовал в Кубке губернатора Тульской области

19 августа 2026 14:26
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«Динамо-Шинник» победно стартовал на предсезонном товарищеском турнире Кубок губернатора Тульской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первым соперником белорусской дружины стал «Тайфун» из Владивостока. Команды выдали результативный поединок и на двоих забросили 10 шайб, но численный перевес оказался на стороне наших парней. Два игровых отрезка прошли во многом на равных и перед заключительной 20-минуткой на табло сохранялся паритет – 2:2. Из голевой перестрелки третьего периода победителями вышли подопечные Евгения Летова. Итог встречи – 6:4. 

# Хоккей # ХК «Динамо-Шинник»

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