ХК «Динамо-Шинник» победно стартовал в Кубке губернатора Тульской области

«Динамо-Шинник» победно стартовал на предсезонном товарищеском турнире Кубок губернатора Тульской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первым соперником белорусской дружины стал «Тайфун» из Владивостока. Команды выдали результативный поединок и на двоих забросили 10 шайб, но численный перевес оказался на стороне наших парней. Два игровых отрезка прошли во многом на равных и перед заключительной 20-минуткой на табло сохранялся паритет – 2:2. Из голевой перестрелки третьего периода победителями вышли подопечные Евгения Летова. Итог встречи – 6:4.