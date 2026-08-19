ХК «Динамо-Шинник» победно стартовал в Кубке губернатора Тульской области

Белорусы завоевали 2 бронзовые медали на открытом Панамериканском чемпионате по дзюдо

В весе до 60 кг у мужчин тройку призеров замкнул Артем Колосов. На старте турнира земляк победил оппонентов из Перу и Бразилии, но в полуфинале уступил атлету из Аргентины. Яна Макрецкая в поединке за место на пьедестале справилась с Шин Чэвон из Республики Корея.