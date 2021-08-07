Минское «Динамо» взяло верх над Слуцком в 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу. Какие ещё результаты известны?

Новости Беларуси. Три матча были сыграны в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Витебск экзаменует представителя первой лиги – «Арсенал» из Дзержинска. А вот два результата уже известны. «Энергетик» ничего не смог противопоставить гродненскому «Неману». Хозяева капитулировали разгромно – 0:4, пропустив по два раза в каждом из таймов. Кстати, на 71-й минуте вместо удаленного вратаря «студентов» место в воротах занял Свирепа. Ему забили единожды. С аналогичным счетом 4:0 минское «Динамо» взяло верх над Слуцком.