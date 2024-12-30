Минское «Динамо» разгромило «Локомотив» 4:1 в заключительном домашнем поединке 2024-го

Минское «Динамо» разгромило «Локомотив» 4:1 в заключительном домашнем поединке 2024 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер западной конференции мало что смог противопоставить белорусам. «Зубры» действовали с позиции силы и закономерно набрали максимум баллов. Героем встречи стал Гросс. На его счету дубль и 2 ассиста. Также шайбы в цель положили Пинчук и Бориков. «Динамо» выдало ударный декабрь, набрав 15 очков из 18-ти возможных. При этом в расписании у подопечных Дмитрия Квартального были поединки с клубами, которые находятся в таблице выше. Удачная игра помогла нашему представителю подняться на 5-е место на Западе. Следующий матч состоится уже после нового года. 4 января соперничать с нижегородским «Торпедо».