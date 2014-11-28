Минское «Динамо» проиграло «ПАОКу» — 0:2

Минское «Динамо» провело заключительный домашний матч Лиги Европы в текущем сезоне. Соперником был греческий «ПАОК», который в сентябре на родном газоне устроил бело-голубым настоящую обструкцию — 6:1. На этот раз такого изобилия голов не случилось. На протяжении 80 минут на табло борисовского стадиона горели унылые нули. Столь же унылым выглядел и сам матч, не радовавший многочисленную публику изобилием моментов. Но удержать ничью динамовцы не смогли. Под самый занавес они пропустили 2 решающих гола — 0:2.

Ангелос Анастасиадис, главный тренер ФК «ПАОК»:

Из этой игры я могу вынести все только положительное, несмотря на плохие погодные условия. Мы готовились к погоде, но не ожидали таких трудностей. Хотя команды были в равных условиях. Соперник нас не удивил. Минское «Динамо» играло так, как мы ожидали.

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Не совсем хорошо вошли в игру (1 тайм), но 2 тайм был намного лучше, парадоксально, именно во 2 тайме мы пропустили 2 мяча.