Юрий Грабовский: Сейчас Михаил играет в НХЛ на 60-70% от своих возможностей

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» отвечает отец Михаила Грабовского (единственного белорусского хоккеиста в Национальной хоккейной лиге) Юрий Грабовский.

Как вам видится, что с «Динамо» происходит?

Юрий Грабовский:

Мне кажется, тут причин много. Надо быть в команде, чувствовать ее, чтобы сказать что-то определенное. Конечно, по результатам последних игр есть определенные сомнения в том, что там все хорошо. Но, как мне кажется, нынешнее положение «Динамо» – это проблемы нашего всего белорусского хоккея, нашего уровня. Где-то, наверное, старт удался нам больше, но на старте опытные клубы, я имею в виду в первую очередь российские, показывают игру, зная, что у них есть еще какой-то запас, резерв, без полного напряжения. А теперь, когда уже идет экватор или, может быть, треть, более серьезные ставятся задачи, конкретные. Где-то нашим ребятам, наверное, просто не хватает мастерства, усердия, может быть. И, как объяснил Покович (я слежу за прессой), череда травм преследует.

Полоса не затянулась ли, то есть это нормально или она уже как-то аномально длинная?

Юрий Грабовский:

Количество поражений говорит о том, что она затянулась, конечно. Но я повторяю, что это может оказаться временным явлением. Я надеюсь, что это временное. Сейчас главное атмосфера в команде. И та работа, которую предварительно провел Покович вместе со своими подопечными, чтобы она не подвергалась никакому сомнению. Мы просто должны верить в команду, доверять руководству, тренеру.

От минского «Динамо» давайте перейдем к более приятным информационным поводам. Гродненский «Неман» на неделе сделал важный шаг к Континентальному кубку. Команда Василия Спиридонова гостила во Франции, где в полуфинале этих соревнований встречалась с хоккеистами из Великобритании, Польши и хозяевами льда. Уже в первом поединке гродненцы преподнесли сенсацию со знаком «минус», потерпев поражение с футбольным счетом 0:1 от игроков «Белфаста». Спору нет, североирландцы, конечно, молодцы. Канадцев, прошедших горнило минорных лиг, у них в достатке. И, вообще, хоккей на британских островах прогрессирует. Но все-таки результат шокировал.

Впрочем, все в итоге закончилось для «Немана» хорошо. Одолев в следующей игре аутсайдеров турнира (поляков из «Санка») 2:0, гродненцы решили свою пользу и заключительный матч турнира. В поединке с французским «Анже» добыта победа 4:3. В итоге сложных математических подсчетов «Неман» и «Анже» вышли в Суперфинал. С 9 по 11 января им предстоит сыграть с казахстанским «Иртышом» и немецким «Фиштаун Пингвинз».

«Неман» вышел в Суперфинал Континентального кубка. Результат ожидаемый или нет? Вот для меня почему-то ожидаемый. А для вас как?

Юрий Грабовский:

Безусловно, я ожидал выхода, тут даже вопросов нет. Но определенные сомнения возникли после первого матча. Но даже тогда лично я верил, что по силам обыграть оставшиеся две команды, чтобы выйти. Это и подтвердилось, в принципе.

Континентальный кубок каждый год показывает, что на клубном уровне наш ОЧБ довольно неплох.

Юрий Грабовский:

Конечно. Это подтверждается тем, что «Юность» – дважды обладатель Кубка. Вообще, интересное клубное международное соревнование, которого катастрофически не хватает нашим игрокам, нашим клубам. Это здорово, что мы играем. Хотелось бы, чтобы моя родная «Юность» вернулась туда.

Как считаете, команда Михаила Захарова на что будет претендовать в этом сезоне?

Юрий Грабовский:

Определенно, первое место в «гладком» чемпионате. И также Кубок Президента. Я уверен в этом. У «Юности» других задач после того, как Михаил Михайлович возглавил клуб, никогда не стояло.

Это вы сейчас говорите как болельщик?

Юрий Грабовский:

Я говорю как болельщик объективно. Я смотрел последний матч. Они встречались с одним из лидеров. Чувствую, у команды есть потенциал, игроки молодые хорошие, есть усиление. Мне нравится игра «Юности». Конечно, с дисциплиной как всегда проблема. Об этом говорят последние итоги, комментарии. Но я верю, что «Юности» по силам за первое место бороться. Впрочем, это видно.

А по игре какая, на ваш взгляд, команда пока наиболее убедительно выглядит?

Юрий Грабовский:

В том-то и дело, что (я почему и говорю, что «Юность» должна побороться) нет явного лидера. Не могу сказать. Определенные куски «Неману» удавались. Определенные – «Гомелю» удавались, удаются сейчас с приходом Андриевского. Конечно, «Юность» сейчас не показывает чемпионской игры, безусловно. Такого явного фаворита нет.

«Торонто» ровно на миллиард дороже «Айлендерс». Но, на мой взгляд (не знаю, поддержите вы меня или нет), «Айлендерс» выглядит живее и интереснее. Как вы считаете, интереснее играть в дорогой команде или в команде, у которой большие игровые перспективы?

Юрий Грабовский:

Интереснее играть в команде, которая нуждается в тебе. В данном случае даже вопросов нет. Михаил играет за «Айлендерс». Это руководство клуба решило пригласить его. Поэтому приятнее играть в «Айлендерс» и очень приятно получать до 2021 года ту сумму неустойки, назовем это так, от «Торонто» – от самого богатого клуба НХЛ.

Наконец, мы подошли, наверное, к главное теме. Поговорим о выступлении «Нью-Йорк Айлендерс».

Юрий Грабовский:

Неожиданным для меня не стало то, что «Айлендерс» начали так играть. Потому что (мое субъективное мнение) я просто увидел, когда перешел Михаил, Кулемин туда, взяли ребят – обладателей Кубка Стэнли Войчека, Ледди – это уже само за себя говорит, что это люди пришли (я говорю о последних двух) с уровнем игры, достойным обладателя Кубка Стэнли.

Давайте поговорим об этом более подробно. Как он адаптировался в команде и довольны ли вы, как развиваются события?

Юрий Грабовский:

Устроился он прекрасно. Команда, организация соответствуют уровню НХЛ. Там, где он был в последние годы («Торонто», «Монреаль», «Вашингтон»), в этом плане большой разницы нет. Конечно, структура сама (я имею в виду болельщиков), масштаб поменьше, чем в Торонто. Но, по сравнению с Вашингтоном, думаю, здесь не меньше ажиотажа, интереса публики.

Думаю, что Михаил играет на 60-70% от своих возможностей. Я почему так говорю? Потому что ту роль, которую он выполняет на фланге (он играет сейчас не в центре), для него это новая роль. И после восьми лет игры в НХЛ, где он привык играть, «таскать» шайбу как должно центральному нападающего, сейчас он ждет передачи. К сожалению, эти 30-40% остаются для его потенциала. Если будут использовать (точные передачи наладят, взаимодействия), а это все от времен зависит. Хочется верить, что тренер оставит это в силе и даст возможность и дальше ему, можно так сказать, научиться играть на краю. С таким контрактом. Но, на самом деле, это не так просто – играть без шайбы. Это совершенно другое. В этой роли он осваивается, поэтому я хочу успокоить болельщиков (особенно тех, кто любит очки, голы): это не совсем верный подход к уровню игры игрока.

Но со здоровьем все в порядке?

Юрий Грабовский:

Со здоровьем все в порядке. Но можно сказать относительно, потому что, наверное, матчей 6-7 назад он получил серьезную травму. Слава богу, обошлось без сотрясения, хотя там симптомы были. Но не было сотрясения, был сильный удар в грудную клетку, мышцы ключицы. Но, слава богу, обошлось. Но это хоккей. Здесь надо быть готовым ко всему и просить Бога, чтобы обошлось без травм.

Могу пожелать только удачи. Мы Михаила любим, мы за него болеем.